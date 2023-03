PosteMobile: nuova proroga per la 300% Digital

L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso, per la decima volta, di prorogare la propria offerta denominata 300% Digital a meno di 10 euro al mese.

A partire dal suo lancio sul mercato, avvenuto il 16 Maggio 2022, questa offerta è stata adesso prorogata per un totale di dieci volte. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga nuovamente la 300% Digital

La data di scadenza riportata ora sul sito ufficiale dell’operatore, riporta il 4 aprile 2023 ma non possiamo escludere che venga poi prorogata un’altra volta. Vi ricordo che l’offerta in questione comprende 300 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 8,99 euro al mese. Inoltre, è prevista anche una tariffa a consumo per effettuare chiamate e inviare SMS, nello specifico a 18 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata e per ogni messaggio inviato.

In generale, con le offerte PosteMobile sono inclusi anche i servizi Ti cerco e Richiama ora, il servizio hotspot (come previsto dalla normativa), l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Con l’offerta 300% Digital in particolare, in Roaming UE sono previsti 8,19 Giga al mese fino a fine 2023, salvo cambiamenti. Superato questo limite, per continuare a navigare si pagano 0,21 centesimi di euro per ogni MB, in base ai KB consumati e fino all’esaurimento dei Giga nazionali.

Per sottoscrivere questa offerta solo dati, dedicata esclusivamente ai nuovi clienti, è possibile sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore. In ogni caso, l’offerta è attivabile soltanto nel sito ufficiale di PosteMobile, con possibilità di scegliere tra l’acquisto direttamente online e quello tramite consulente telefonico, in quest’ultimo caso inserendo il numero di cellulare sul quale venire ricontattati.