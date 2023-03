Netflix, la CLASSIFICA delle migliori serie e dei migliori film di queste settimane

Non tutte le produzioni e tutti i contenuti di una piattaforma come Netflix godono della stessa cassa di risonanza. Proprio per questo motivo gli utenti guardano spesso quelle che sono le serie TV più viste e i film più apprezzati. Per questo motivo ci sono delle classifiche di gradimento che sono state appena stilate proprio dal colosso del mondo dello streaming.

Netflix, decretate le classifiche delle serie TV e dei film più visti durante quest’ultimo periodo: ecco i risultati ufficiali

Netflix nasce come piattaforma streaming votata alle serie TV, nonostante fin da subito fossero presenti anche i film. Gli utenti però hanno una particolare propensione verso i discorsi continuativi nel tempo, per cui la passione verso le serie TV risulta viscerale. Netflix ha stabilito quali sono stati i contenuti più visti dell’ultimo periodo, elaborando due vere e proprie classifiche di riferimento. Questa in basso è quella che riguarda le serie TV:

Mare Fuori – Stagione 2 Mare Fuori – Stagione 1 Outer Banks – Stagione 3 La legge di Lidia Poët – Stagione 1 Trìada – Stagione 1 Outer Banks – Stagione 1 You – Stagione 4 Red Rose – Stagione 1 Physical da 100 a 1 – Stagione 1 S.W.A.T. – Stagione 5

Ok, adesso che abbiamo parlato delle serie TV è la volta dei film. In basso c’è la lista completa con le produzioni che il pubblico ha deciso di guardare molto di più rispetto alle altre. Ecco l’elenco completo: