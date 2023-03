MediaWorld raccoglie all’interno di un volantino veramente molto speciale le migliori offerte del momento, con prezzi ridotti del 50% rispetto ai vari supermercati o rivenditori di elettronica che è possibile trovare direttamente sul nostro territorio.

Tutti gli acquisti possono tranquillamente essere effettuati dagli utenti nei negozi fisici o sul sito ufficiale, dove avrete disponibilità di accedere agli stessi identici prezzi, con aggiunta comunque la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, nella maggior parte dei casi almeno.

MediaWorld, sorprese a non finire per tutti

Con il volantino MediaWorld di questi giorni tutti gli utenti possono pensare di risparmiare, arrivano infatti i prezzi migliori del periodo, con un risparmio che punta a soddisfare sopratutto coloro che vorrebbero spendere poco, entro i 450 euro per intenderci, e godere ugualmente di ottime prestazioni generali. Ecco allora che arrivano le occasioni di acquistare i vari Oppo A78, Oppo A54s o Oppo A96, rientrando nel caso nei 349 euro, per poi spaziare verso i vari Magic 5 Lite, Honor 70, Honor X8, e tantissimi altri modelli di casa Motorola e Xiaomi, tutti con una spesa che non supera i 449 euro previsti e necessari per l’acquisto dell’Magic 5 Lite di Honor.

Gli utenti che sceglieranno di completare l’acquisto, lo ricordiamo, metteranno le mani su un prodotto con garanzia di 2 anni, e con la possibilità comunque di avere aggiornamenti sempre tempestivi, rilasciati direttamente dal produttore dello smartphone stesso, e non da un operatore telefonico qualsiasi.