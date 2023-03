iPhone 14 e 14 Plus, arriva la nuova colorazione gialla

In questi ultimi giorni erano emersi diversi rumors riguardanti il possibile arrivo di nuove colorazioni per alcuni dispositivi di casa Apple e ora l’azienda lo ha confermato. In queste ore è stata ufficializzata la nuova colorazione gialla per i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus, arriva la nuova inedita colorazione gialla

C’è aria di novità in casa Apple. Come già accennato, infatti, l’azienda ha deciso di aggiornare alcuni dei suoi ultimi modelli, rendendo disponibile una nuova colorazione vivace e giovanile. In particolare, si tratta della nuova colorazione gialla e quest’ultima sarà disponibile al momento per soli due modelli.

I modelli prescelti per questo leggero cambio di look sono in particolare iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Questa nuova colorazione va così ad aggiungersi alle altre attualmente disponibili, ovvero mezzanotte, galassia, PRODUCT RED, viola e blu. I nuovi device di Apple saranno disponibili in Italia nella colorazione gialla nei tagli di memoria da 128 GB, 256 GB e 512GB ad un prezzo di partenza rispettivamente di 1.029 euro (Iva inclusa) e 1.179 euro (Iva inclusa).

Rimangono ovviamente invariate le altre caratteristiche tecniche. Bob Borchers, ovvero Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, ha così commentato: “Le persone amano il loro iPhone e vi fanno affidamento ogni giorno per tutto. Ora la linea di iPhone 14 e iPhone 14 Plus si arricchisce di un nuovo colore giallo. Autonomia straordinaria, design leggero, funzioni di livello professionale per foto e video, innovazioni per la sicurezza all’avanguardia come SOS emergenze via satellite, e tutto ciò che iOS 16 ha da offrire, fanno di iPhone 14 un’opzione perfetta per chiunque sia in cerca di un nuovo iPhone.”