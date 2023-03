Huawei accusata di spionaggio al MWC 2023 a Barcellona, le indagini continuano

La recente accusa contro Huawei ha creato scalpore nel settore tecnologico e molti partecipanti al MWC non sono contenti della situazione.

Huawei, il gigante tecnologico cinese, è stato accusato di aver tracciato i visitatori che hanno visitato il suo stand all’evento tecnologico chiamato MWC 2023, tenutosi a Barcellona. Le accuse contro la società non sono nuove. Negli ultimi anni, Huawei è stata considerata una minaccia alla sicurezza nazionale a causa dei suoi stretti legami con il governo cinese.

L’accusa contro i dispositivi di tracciamento di Huawei è nata quando alcuni visitatori non hanno restituito i loro badge di sicurezza, necessari per accedere allo stand Huawei. Dopo ulteriori indagini, si è scoperto che il contenitore di plastica del badge conteneva un dispositivo di localizzazione che sembrava sospettosamente un localizzatore. Il nuovo vicepresidente senior per l’Europa di Nokia, Rolf Werner, ha smontato il suo badge e ha mostrato i circuiti che potevano essere utilizzati come tracker. È stata anche discussa la possibilità che Huawei utilizzi la tecnologia Beacon a bassa potenza per tracciare i visitatori.

I commenti di Huawei sul caso

Huawei ha negato le accuse e il portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Il pass Huawei viene utilizzato solo nello stand e restituito quando i visitatori escono. Non è necessario tracciare la posizione. L’azienda cita anche sul retro del badge l’uso della radiofrequenza (RFID) e della tecnologia Bluetooth per raccogliere il tempo di scorrimento, le informazioni sulla posizione in tempo reale e le informazioni sul tempo di permanenza dei titolari del badge all’interno dell’area espositiva Huawei. Le informazioni raccolte verranno utilizzate per analizzare gli interessi generali degli invitati nei loro prodotti per migliorare la qualità del loro servizio. Huawei ha aggiunto che proteggerà le informazioni raccolte in base alla loro politica sulla privacy.”

La GSM Association (GSMA), che organizza il MWC, ha commentato che questa è un’accusa seria e stanno indagando sulla questione. Le accuse contro Huawei al momento non sembrano buone per l’azienda. Sebbene abbia avuto successo nel settore degli smartphone, le accuse contro i problemi di sicurezza dell’azienda sono state difficili da superare. La società dovrà fornire una risposta più dettagliata per chiarire le recenti accuse contro di loro.