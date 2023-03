Gli scienziati ce l’hanno fatta, la fusione nucleare può finalmente salvare il pianeta

La storia della fusione nucleare è iniziata all’inizio del XX secolo come una domanda: molti si chiedevano come il sole e le stelle si autoalimentassero e la questione alla fine si è espansa anche in settori che appartengono alla natura dell’energia e della materia.

Per vendere l’idea, i governi hanno pubblicizzato la fusione nucleare come un modo di utilizzare il processo che alimenta il sole e le stelle per creare energia illimitata per l’umanità.

Cento anni dopo, i titoli dei giornali di tutto il mondo dichiarano che la promessa della fusione nucleare è diventata realtà.

Di tutti i ricercatori che lavorano sulla tecnologia della fusione nucleare in più paesi, nessun gruppo è stato in grado di produrre dalla reazione più energia di quella che consuma. Una pietra miliare nota come guadagno netto di energia o guadagno obiettivo aiuterebbe a dimostrare che il processo potrebbe fornire un’alternativa affidabile e abbondante ai combustibili fossili e all’energia nucleare convenzionale.

Nel dicembre 2022, gli scienziati del governo degli Stati Uniti hanno affermato di aver fatto un passo avanti nella ricerca di un’energia illimitata e a zero emissioni di carbonio ottenendo per la prima volta un guadagno netto di energia in una reazione di fusione.

Una scoperta che ci porterà ad una svolta importante

Il National Ignition Facility (NIF) presso il Lawrence Livermore National Laboratory federale in California è una struttura da 3,5 miliardi di dollari progettata per replicare le reazioni di distruzione atomica del Sole. Utilizza un processo chiamato fusione a confinamento inerziale che bombarda una minuscola pallina di plasma di idrogeno con i laser più grandi del mondo.

Il 5 dicembre, dopo aver provato per decenni, gli scienziati del NIF hanno affermato di aver ottenuto un guadagno netto di energia in un esperimento di fusione, un passo importante verso l’obiettivo a lungo ricercato di generare energia quasi illimitata da energia di fusione pulita e abbondante.

Più specificamente, “la reazione ha creato 3,15 megajoule di energia quando ne sono entrati solo 2,05: un glorioso ritorno sull’investimento del 150 percento“, ha scritto Virginia Heffernan, una collaboratrice di Wired e autrice di “Magic and Loss: The Internet as Art“.

Molti scienziati ritengono che le centrali elettriche a fusione siano ancora lontane decenni, ma se tutto ciò è vero, le reazioni non emetteranno carbonio, non produrranno scorie radioattive e una piccola tazza di combustibile a idrogeno potrebbe teoricamente alimentare una casa per centinaia di anni.