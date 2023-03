E’ apparsa una nuova statua sull’Isola di Pasqua, nessuno poteva crederci

Proprio quando si pensava di conoscere tutti i moai di Rapa Nui, altrimenti nota come Isola di Pasqua, un lago prosciugato ha fatto il suo ingresso. Queste statue, in gran parte costituite da una pietra formata da cenere vulcanica e polvere chiamata, circondano l’isola, con più di 1.000 già trovate e registrate.

Trovarne uno nuova è praticamente impossibile. “Pensavamo di conoscere tutti i moai, ma na è saltata una nuova, e in questo caso, nel lago, nella cava delle statue“, dice a Good Terry Hunt, professore di archeologia all’Università dell’Arizona. Mattina America. “Non sono stati trovati moai nel letto asciutto o in quello che prima era un lago, quindi questa è la prima volta.”

“Nelle condizioni asciutte che abbiamo ora, potremmo trovarne di più“, afferma Hunt. “Sono stati nascosti dalle alte canne che crescono nel fondo del lago e la prospezione con qualcosa in grado di rilevare cosa c’è sotto la superficie del suolo potrebbe dirci che in realtà ci sono più moai nei sedimenti del fondo del lago. Quando c’è un moai nel lago, probabilmente ce ne sono altri”.

Potrebbero essere scoperti nuovi tipi di Moai

Il moai scoperto di recente è anche uno dei più piccoli trovati, portando gli esperti a credere che nascosto all’interno di queste canne ci sia il potenziale per scoprirne molti altri.

Creati dal popolo Rapu Nui, i moai hanno una leggenda mitica legata a loro e hanno guadagnato fama mondiale per le loro apparizioni. Alcuni credono che a questi moai siano stati dati poteri speciali. Indipendentemente dal fatto che la leggenda sia vera o meno, ci sono molte teorie su come queste statue si siano spostate in varie località.

La più grande delle statue pesa 86 tonnellate. Circa il 95 percento è scolpito nel tufo vulcanico, ma alcuni sono realizzati in basalto. Ognuno è unico, creato da intagliatori per rappresentare le caratteristiche della persona a cui assomigliava, spesso un capotribù o un leader chiave.