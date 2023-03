Conad è veramente infinita, una delle migliori realtà del nostro territorio, decide di mettere a disposizione degli utenti tantissimi prezzi bassi e sconti speciali, applicando le stesse riduzioni di prezzo anche alla tecnologia, riuscendo così a garantire un risparmio degno di nota per tutti.

Il volantino è ricco di dettagli e di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, se volete approfittare degli sconti, ricordatevi comunque che potete fare affidamento sui prezzi bassi affidandovi al sito ufficiale, ma solo in alcune rare occasioni, che potrebbero richiedere la consegna in negozio e non a domicilio.

Conad, nuovi sconti in arrivo per tutti, i prezzi sono assurdi

Il volantino Conad apre le porte al risparmio per tantissimi utenti sul territorio nazionale, la campagna promozionale incanta sin da subito, con la possibilità comunque di mettere le mani su un prodotto di tecnologia assolutamente invitante e di qualità, quale può essere la idropulitrice, in questo caso di marca Lavor, acquistabile alla modica cifra di soli 49 euro.

Il prodotto è caratterizzato dal poter raggiungere una pressione massima di 120 bar, con una portata di 330 litri all’ora, prestazioni eccezionali che estendono al massimo l’usabilità quotidiana da parte dell’utente finale, data anche la presenza, in confezione, di un tubo ad alta pressione, la cui lunghezza raggiunge addirittura i 3 metri.

La colorazione gialla ricorda un altro brand, ma allo stesso tempo è assolutamente piacevole alla vista, e può facilitare il riconoscimento nelle più svariate situazioni.