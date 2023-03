C’è una parte di italiani che sono autorizzati a non pagare il Canone Rai in maniera del tutto legale. Il Canone Rai è una delle tasse più discusse degli ultimi anni, e per capire come possiamo evitare il pagamento in maniera lecita sarà necessario conoscere ogni tipologia di esenzione disponibile.

Per prima cosa, è importante specificare che il Canone Rai è quella tassa che tutti coloro che possiedono un televisore a casa devono obbligatoriamente pagare. Questa viene addebitata in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica e può essere estinta con una rateizzazione in 10 rate fisse da 9 euro l’una, per un totale di circa 90 euro. Viene addebitata a tutti di base, a meno che la o le persone non abbiano un televisore a casa.

Canone Rai, ecco chi ha diritto all’esenzione

Tuttavia, ci sono delle persone che possono ugualmente non pagare il Canone Rai pur non avendo a casa un televisore. Infatti, si ha pieno diritto a richiedere l’esenzione del pagamento tramite la compilazione di un’autocertificazione, scaricabile gratuitamente presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, fate particolare attenzione a non dichiarare il falso: rischiate di incorrere in una sanzione assai salata.

Un’altra fascia di utenti che possono richiedere l’esenzione totale sono gli over 75, ma solo coloro che hanno un reddito familgliare annuo che non va oltre gli 8.000 euro. Con “reddito famigliare” s’intende che all’interno del cosiddetto “Stato di Famiglia” non ci sia la presenza di una o più persone che generano reddito e che quindi andrebbero ad accrescere inevitabilmente il reddito annuo.