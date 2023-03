Apple Fitness +: ecco le novità in occasione dell’8 marzo

In occasione della festa della donna di oggi, 8 marzo 2023, il colosso Apple ha deciso di festeggiare inserendo alcune novità al proprio programma Fitness Plus.

Apple Fitness+ consente di accedere a nuove sessioni video di allenamento, insieme a nuovi contenuti, come un nuovo episodio della serie “Passeggiamo”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Fitness Plus: ecco la novità in occasione della festa della donna

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Apple Fitness+ presenta un nuovo episodio di “Passeggiamo”, l’esperienza audio per iPhone e Apple Watch progettata per incoraggiare le persone ad essere più attive camminando con i racconti di personalità influenti. Il nuovo episodio già disponibile vede la partecipazione di Christiane Amanpour, giornalista di spicco, conduttrice e uno dei volti di punta di CNN.

Christiane accompagnerà gli ascoltatori in una passeggiata a Londra, raccontando aneddoti e momenti significativi della sua vita, come il diverbio su una notizia da prima pagina con un presidente iraniano, e spiegando come ha tratto ispirazione dall’eredità di un’altra donna pioniera del giornalismo. Nel corso del mese di marzo, in occasione del Women’s History Month, Mariah Carey, Miley Cyrus e Shania Twain sono pronte a guidare gli allenamenti su Apple Fitness+.

La serie “Artista in Primo Piano” di Apple Fitness+, che dedica un’intera playlist di allenamento a un singolo artista, ha da oggi nuovi allenamenti con la musica di Miley Cyrus, Shania Twain e Mariah Carey. Nuovi allenamenti verranno proposti ogni lunedì per tutto il mese di marzo, tra cui danza, HIIT, tapis roulant e altro ancora.