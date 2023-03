Annunciato a sorpresa il ritorno di Dragonball Z Budokai Tenkaichi dopo oltre 10 anni

È stato annunciato un nuovo capitolo dell’amata serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.

Sono passati sedici anni da quando il terzo capitolo della popolare serie, che l’ultima volta è stata rilasciata per PlayStation 2. Anche se è passato più di un decennio dall’ultimo capitolo, il franchising ha continuato a mantenere una base di fan molto vasta.

Il 5 marzo 2023, Bandai Namco ha annunciato a sorpresa Budokai Tenkaichi 4 durante il Dragon Ball FighterZ World Championship Tournament.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’imminente picchiaduro, incluso ciò che abbiamo appreso dal teaser trailer.

Attualmente, non esiste una data di uscita confermata per Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. L’originale Budokai Tenkaichi era un’esclusiva per PlayStation, tuttavia, il secondo e il terzo capitolo sono stati rilasciati anche su Nintendo Wii. Una raccolta contenente il primo e il terzo gioco è stata resa disponibile per Xbox 360 nel 2012.

Probabilmente è lecito ritenere che Budokai Tenkaichi 4 arriverà sulle console di nuova generazione, ma non si è ancora capito se sarà di nuovo un’esclusiva PlayStation.

Impressioni sul gameplay

Il teaser trailer ha mostrato Goku che si potenziava nella sua forma Super Saiyan Blue, come mostrato nella più recente serie anime Dragon Ball Super. Il gioco presenterà battaglie di combattenti nell’arena in cui i giocatori controlleranno il proprio personaggio da una prospettiva in terza persona.

La versione Super Saiyan Blue di Goku nel trailer indica che il gioco includerà personaggi di Super, oltre a coprire potenzialmente gli eventi della serie all’interno della sua modalità storia.

Le voci precedenti includevano enormi elenchi di personaggi e molte trasformazioni tra cui scegliere.