Android Auto Coolwalk, come cambiare il layout

Android Auto è un sistema operativo per auto sviluppato da Google. Questo software è progettato per essere utilizzato con i dispositivi Android e consente di utilizzare le funzionalità del telefono direttamente sullo schermo dell’auto.

Con Android Auto, gli utenti possono accedere alle loro app preferite, come Spotify, Google Maps e WhatsApp, mentre sono alla guida. Il sistema consente di utilizzare queste app attraverso comandi vocali e controlli touch, in modo che gli utenti possano utilizzare il loro telefono in modo sicuro e senza distrarsi dal guidare.

Di recente, gli sviluppatori hanno rilasciato una nuova versione del software, Android Auto Coolwalk. L’aggiornamento include una nuova interfaccia con la possibilità di modificare il layout e la risoluzione DPI.

Come cambiare il layout di Android Auto Coolwalk

Se la vostra automobile supporta Android Auto Wireless, cambiare il layout per far spazio ad altri widget non dovrebbe essere troppo complicato. Bisognerà modificare i DPI (la densità dei pixel), ingannando la vostra automobile e facendogli credere di avere a disposizione uno schermo più grande di quello che si ha nella realtà.

In questo modo è possibile modificare l’interfaccia spostando il widget di Google Maps nella parte superiore o nella parte sinistra dello schermo (in questo caso verrà spostata anche la barra delle applicazioni sulla sinistra). Così facendo ci sarà più spazio per altri widget come l’app Meteo o l’app di Spotify.

Se invece non siete in possesso di un automobile che supporti Android Auto Wireless, dovrete utilizzare un adattatore esterno e provare a modificare il DPI dal display.