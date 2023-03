Amazon abbassa notevolmente il prezzo di un prodotto Samsung molto interessante, si tratta a tutti gli effetti di uno dei tablet più richiesti da parte del pubblico, oggi acquistabile a cifre fortemente ridotte rispetto ai vari listini del medesimo periodo.

Amazon svende un tablet Samsung, il suo prezzo è ridottissimo

Ottima opportunità di risparmio per gli utenti che vogliono acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, impreziosito dalla presenza in confezione della S Pen, accessorio fondamentale per gli amanti del disegno, o per coloro che vogliono semplicemente prendere appunti sul pannello del proprio tablet. Il prezzo finale attuale è sicuramente da prendere in considerazione, poiché sono necessari 289 euro per il suo acquisto, con partenza dai 439 euro necessari iniziali (riduzione del 34%). Se volete acquistarlo PREMETE QUI.

Il modello in questione è la 2022 Edition, quindi una variante rivista ed adattata per l’anno corrente, ma con base sempre il dispositivo originario, caratterizzato dalla presenza di un ampio pannello da 10,4 pollici, un LCD TFT, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili), sistema operativo Android 12 ed una batteria da 7040mAh, che ne permetterà l’utilizzo per lungo periodo, prima di dover effettivamente ricorrere alla presa a muro. La variante in vendita, in promozione, su Amazon è la solo WiFi nella colorazione nera, esiste anche LTE, ma ovviamente il suo prezzo è maggiore.