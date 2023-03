WhatsApp, la novità è servita, ecco l’aggiornamento con la nuova funzione

La novità in WhatsApp è oggi servita, in questo periodo è stato rilasciato un nuovo aggiornamento che porta con sé un qualcosa di davvero nuovo e mai visto prima, come ad esempio la possibilità di inviarsi messaggi in autonomia, creando chat uniche e private in esclusiva.

La maggior parte delle funzioni che l’applicazione di Meta è andata effettivamente ad introdurre, sono prese da Telegram, infatti sono tutte esperienze che gli utenti hanno richiesto, poiché presenti sull’applicazione rivale del settore, mettendo così sul piatto un qualcosa di non innovativo, ma di già visto.

WhatsApp, questa è la novità migliore del momento

Come vi dicevamo nel paragrafo precedente, anche la possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo è un qualcosa che già vediamo da tempo immemore su Telegram, la funzione consiste nell’offrire al cliente la possibilità di creare una chat privata a cui vi potrà accedere solamente tramite l’account di cui è effettivamente in possesso, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

L’usabilità quotidiana è ad ogni modo ottima, poiché potete comunque pensare di poter condividere immagini, file, allegati, documenti o testi, tra più dispositivi (anche da PC o notebook, grazie a WhatsApp Web), senza dover necessariamente fare affidamento su un servizio di cloud o collegare fisicamente i terminali stessi. L’unico appunto va fatto sulle immagini, ricordando infatti che Whatsapp tende a comprimerle molto di più di Telegram. L’aggiornamento è già disponibile per Android e iOS.