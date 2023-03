Very Mobile, offerte folli da non perdere

Very Mobile è un operatore virtuale italiano che offre servizi di telefonia mobile, Internet e TV. Fondata nel febbraio del 2020, Very Mobile fa parte dello stesso Gruppo proprietario di WindTre e si poggia proprio sulla sua rete che copre l’intero territorio nazionale.

L’operatore virtuale si è distinto nel mercato italiano per la sua filosofia di offrire servizi convenienti e flessibili, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori moderni.

Very Mobile offre, infatti, un’ampia gamma di offerte di telefonia mobile, che includono piani con chiamate, messaggi e dati illimitati, piani con chiamate e dati, e piani solo dati per chi preferisce navigare in Internet senza limiti.

Le incredibili offerte di Very Mobile

In questo periodo, Very Mobile propone l’incredibile Promo Flash! Questa promozione, se sottoscritta entro il 20 marzo 2023 offre l’opportunità di aggiungere ben 50 GB alla tua offerta.

Le offerte per i nuovi numeri solitamente comprendono:

Minuti ed SMS illimitati + 100 GB a soli 6,99 euro al mese

Minuti ed SMS illimitati + 150 GB a soli 7,99 euro al mese

Minuti ed SMS illimitati + 200 GB a soli 9,99 euro al mese

Con la nuova offerta Promo Flash avrai a disposizione, sempre a soli 6,99 euro al mese, 50 GB in più arrivando quindi a 150 GB in tutto. Invece aggiungendo soli 3 euro in più, con 9,99 euro al mese avrai 270 GB a disposizione. Per quanto riguarda la SIM, spedizione e attivazione non hanno nessun costo. Queste tariffe sono valide per i clienti Iliad, Postemobile, Coopvoice, Fastweb, Tiscali e altri.

Per quanto riguarda i clienti Tim, Vodafone, Kena, HO, Spusu e WindTre la promo con 200 GB ha un costo mensile di 12,99 euro, mentre l’offerta da 270 GB di 13,99 euro.