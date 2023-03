TIM riesce ad avere la meglio su Vodafone con la presentazione di un’offerta veramente molto speciale, arricchita più che altro da prezzi veramente bassissimi che vi faranno impazzire, offrendovi anche la possibilità di mettere le mani su tantissimi contenuti.

La promozione di cui vi andremo a parlare, è sempre bene ricordarlo, risulta essere disponibile solamente nei negozi fisici, ed è possibile richiederla con cambio operatore, ovvero sarà necessario richiedere la portabilità del numero originario, andando difatti a spostare l’operatività da un operatore virtuale verso TIM stessa, previo pagamento iniziale di circa 25€ (incluso anche credito residuo da spendere a piacimento).

TIM vince su Vodafone, l’offerta è assurda

Le offerte di TIM pensate per il mese di Marzo sono tra le migliori dell’ultimo periodo, il duo Wonder è irrinunciabile per gli utenti che vogliono il meglio del meglio, senza spendere poi così tanto tutti i mesi.

La più economica della coppia è senza dubbio la Wonder Five, disponibile a 7,90 euro al mese, con la quale i singoli consumatori si ritrovano a poter approfittare di illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, con anche 1000 messaggi senza direzioni specifiche, in termini di operatori telefonici, senza dimenticarsi dei 70 giga di traffico dati alla velocità del 5G.

Coloro che volessero ancora qualcosa di più, potrebbero fare affidamento sulla Wonder Six, promozione da 9,90 euro al mese, sempre addebitati sul credito residuo, con 1000 SMS e infiniti minuti, ma che nasconde alle proprie spalle ben 100 giga di traffico dati in 5G.