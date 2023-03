Tesla, approfittatene ora che la Model 3 è scesa bruscamente di prezzo

Tesla ha annunciato un nuovo taglio dei prezzi per il Model 3 in Italia. Il prezzo di partenza del Model 3 Standard Range Plus è stato ridotto di 2.000 euro, portandolo a 42.990 euro. Questa riduzione lo rende ancora più accessibile per i consumatori italiani che desiderano acquistare un’auto elettrica.

Tesla, ecco perché le auto elettriche ora costano pochissimo

Il Model 3 è il modello più venduto di Tesla, grazie alla sua combinazione di prestazioni elevate, design moderno ed elegante, e tecnologie avanzate. Il modello Standard Range Plus ha un’autonomia di 448 km e raggiunge una velocità massima di 225 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

Il nuovo taglio dei prezzi del Model 3 in Italia è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Tesla nel rendere l’elettrico sempre più accessibile ai consumatori di tutto il mondo. Questo obiettivo è in linea con la missione dell’azienda di accelerare la transizione verso un futuro sostenibile, in cui l’energia pulita sostituisce i combustibili fossili.

Tesla ha poi ampliato la propria rete di Supercharger in Italia, rendendo sempre più facile e conveniente la ricarica dei veicoli elettrici. La rete di Supercharger di Tesla è una delle più estese al mondo, con oltre 25.000 stazioni di ricarica in tutto il mondo. In Italia, sono già stati installati oltre 200 Supercharger, che consentono di ricaricare rapidamente i veicoli.

L’Italia sta già vivendo una crescita del mercato delle auto elettriche, con un aumento delle vendite del 78% nel 2021 rispetto all’anno precedente. La riduzione dei prezzi del Model 3 potrebbe spingere ancora di più i consumatori a considerare l’acquisto di un’auto elettrica.