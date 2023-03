Samsung Galaxy A54: ora manca solo la presentazione

Nel mese di luglio 2022 hanno iniziato a circolare le primissime indiscrezioni riguardanti il nuovo Samsung Galaxy A54. Da quel momento sono passati molti mesi ed il colosso ha rilasciato parecchi dettagli.

Al momento infatti, conosciamo quasi a memoria la scheda tecnica del nuovo dispositivo, manca solamente la presentazione ufficiale. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy S54: manca solo la presentazione ufficiale

A completare ulteriormente il quadro d’insieme del Galaxy A54 sono arrivate negli scorsi giorni le immagini ufficiali, pubblicate dal sito macedone di Samsung, di una delle cover che sono state pensate per questo smartphone che si andrà a collocare nella fascia media del mercato. Oltre a cover più tradizionali, in programma ci sarebbe anche una “Smart View Wallet Case” che, come suggerisce il nome, è una custodia stile portafoglio con uno spazio interno per una carta di credito e una finestra che mostra una parte del display del telefono.

La cover, oltre che in una classica colorazione nera, dovrebbe essere realizzata anche in due tonalità di colore pastello da abbinare alle colorazioni in cui sarà disponibile il Galaxy A54, viola e giallo. Le immagini ufficiose di questa cover confermano ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il design dello smartphone che, come previsto, non sarà dotato di un jack audio da 3,5mm.

Secondo indiscrezioni, il Galaxy A54 dovrebbe integrare un processore Exynos 1380 supportato da 6/8GB di memoria RAM e 128/256GB di storage, un display AMOLED da 6.4 pollici a 120Hz con risoluzione 1080p, certificazione IP67, doppio speaker stereo, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 25W, una fotocamera anteriore da 32MP ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP con OIS e apertura f/1,8, ultra grandangolare da 12MP con apertura f/2,2 ed una macro da 5MP. Non ci resta che attendere ancora un po’ per la presentazione ufficiale.