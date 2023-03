Notebook ACER Aspire a soli 200 euro su Amazon, compralo subito con 2 anni di GARANZIA

Acquistare oggi un computer direttamente su Amazon è davvero semplice vista la grande varietà di dispositivi che la piattaforma presenta. Oggi in particolar modo c’è da segnalare un’offerta molto interessante che riguarda un marchio famosissimo, ovvero Acer. Il suo Aspire 1 è disponibile con un prezzo eccezionale, soprattutto per coloro che non hanno tante pretese sia per quanto riguarda le caratteristiche che i materiali.

Il miglior modo per avere tutti i giorni le offerte di Amazon sarebbe quello di stare al computer 24 ore su 24. In realtà però ci sono tante altre alternative, tra le quali primeggia il nostro canale Telegram ufficiale che segnala tutti i giorni i migliori affari proprio su Amazon. Qui potete trovare anche i codici sconto gratuiti ogni giorno, per cui non vi resta altro che entrare cliccando qui.

Notebook Acer a prezzo davvero straordinario, costa solo 229 € con lo sconto del 18% da parte di Amazon

Per quanto riguarda i materiali non sarà eccezionale essendo questi commisurati infatti alle specifiche del computer: l’Acer Aspire 1 che Amazon lancia oggi in offerta è pronto per più utenti.

Al suo interno ci sono infatti 4 giga di memoria RAM e 64 giga di memoria interna espandibili. Inoltre si può contare su un display da 14″ in risoluzione full HD, oltre che su di una scheda grafica Intel UHD. Il sistema operativo che troverete su sarà Windows 10 Home, il quale sarà ovviamente aggiornabile all’ultimo Windows 11.

Il prezzo di oggi corrisponde a soli 229 € grazie al 18% di sconto da parte di Amazon. Potrete avere in oltre due anni di garanzia. Per acquistarlo subito dovete solo aggiungerlo al carrello.