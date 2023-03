iPhone di prima generazione venduto a 63mila dollari. È uno scherzo?

Solitamente, dividiamo gli smartphone in fascia alta, per chi vuole il massimo dal proprio dispositivo, media, per chi non ha moltissime pretese, e bassa, per chi non ha quasi alcun tipo di esigenza o pretesa. L’iPhone è uno degli smartphone top di gamma per eccellenza e questa qualificazione gli fu data fin dalla sua prima uscita risalente dal 2007.

A quanto pare, proprio questo modello è al centro di diverse discussioni, essendo che ne è stato venduto uno di recente all’incredibile cifra di 63.356 dollari e 40 centesimi. Non parliamo di un iPhone 14 nuovo di zecca, ma di un iPhone di prima generazione realizzato 16 anni fa!

iPhone di prima generazione venduto a 63mila dollari, non è uno scherzo!

La magia del collezionismo è proprio questa: oggetti che normalmente non varrebbero più un centesimo, possono essere venduti a delle cifre spropositate, facendo sì che i venditori riescano a racimolare delle ricche cifre.

Questo iPhone di prima generazione è stato venduto all’asta di LCG Auctions. In questo caso, la cifra pagata corrisponde a più di 100 volte il prezzo originale di lancio sul mercato che, ai tempi, era di 599 dollari. Le condizioni del vecchio dispositivo sono chiaramente ottime, altrimenti il venditore non avrebbe potuto mai ottenere una cifra simile.

I dettagli del vecchio iPhone

L’iPhone è posto all’interno della sua scatola originale, senza alcun segno di apertura o manomissione: il cellophane sulla superficie esterna della scatola è completamente integro.

In tal caso, parliamo di un modello da 8 GB di memoria, un taglio nettamente più basso rispetto a oggi. Nel 2007 i tagli disponibili erano da 4, 8 e 16 GB di memoria per l’archiviazione di foto e video.