Fotografie stellari: ecco come immortalare la Via Lattea con lo smartphone

Gli smartphone al giorno d’oggi consentono di scattare fotografie di altissimo livello, sia grazie a sensori di un ottimo livello di qualità, sia grazie ad algoritmi di editing decisamente avanzati che tirano fuori il meglio dagli scatti effettuati.

In questo contesto l’astrofotografia può essere un obbiettivo che a prima vista può risultare impossibile, quando in realtà con le dovute accortezze può dare risultati davvero impressionanti, anche con uno smartphone, ecco come fotografare la Via Lattea con il vostro smartphone.

Modalità manuale

Fotografare la Via Lattea con lo smartphone può essere un’impresa difficile, ma non impossibile. Ecco alcuni consigli per ottenere una buona foto:

Scegli un luogo con cielo buio: la Via Lattea è più visibile in luoghi con poca illuminazione artificiale. Cerca quindi un posto lontano dalle luci della città, come una zona rurale o una montagna. Usa un’app per la fotografia notturna: ci sono diverse app disponibili per la fotografia notturna, che ti permettono di regolare manualmente l’esposizione e altre impostazioni. Prova ad utilizzare un’app come “Camera FV-5” o “Night Camera” per avere maggior controllo sui parametri della tua fotocamera. Usa un treppiede o un supporto: la chiave per ottenere una foto nitida della Via Lattea è utilizzare un treppiede o un supporto per lo smartphone. In questo modo potrai evitare le vibrazioni e mantenere stabile il dispositivo durante lo scatto. Regola manualmente l’esposizione: la fotografia della Via Lattea richiede di impostare una lunga esposizione, di solito tra i 10 e i 30 secondi. Assicurati di regolare manualmente l’esposizione della tua fotocamera, in modo da evitare che la foto risulti sovraesposta o sottosviluppata. Usa la modalità notturna: molti smartphone offrono una modalità notturna che può essere utile per fotografare la Via Lattea. Questa modalità regola automaticamente le impostazioni per la fotografia notturna, rendendo più facile ottenere una foto nitida e ben esposta. Sperimenta con le impostazioni della fotocamera: ogni smartphone è diverso, quindi sperimenta con le impostazioni della tua fotocamera per trovare quelle che funzionano meglio per te. Prova a regolare il bilanciamento del bianco, la sensibilità ISO e la messa a fuoco per ottenere il risultato migliore.

Ricorda che fotografare la Via Lattea richiede un po’ di pazienza e di pratica, ma con questi consigli dovresti essere in grado di ottenere una buona foto anche con lo smartphone. Buona fortuna!