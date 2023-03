Expert distrugge Unieuro con prezzi al 70% sugli smartphone

Le aziende stanno mettendo sempre più merce all’interno degli scaffali, in modo da interessare una cornice di pubblico sempre più ampio. Non è nuova infatti a modifiche del genere anche Expert, azienda che da anni riesce a primeggiare nel mondo dell’elettronica ma che ora sta prediligendo anche altre soluzioni che colpiscono la tecnologia in maniera più marginale. Effettivamente la varietà di prodotti è fondamentale se si vuole battere la concorrenza e in questo caso il celebre colosso ci sta riuscendo alla grande. Ovviamente l’obiettivo è quello di lottare con i concorrenti, i quali possono portare ogni giorno delle novità alle quali bisogna stare dietro per non perdere il passo.

Proprio oggi infatti arrivano soluzioni eccezionali che testimoniano quanto il volantino di questo mese di marzo sia stato creato per avvantaggiare il pubblico. Alcune offerte sono disponibili solamente all’interno dello Store fisico di Expert.

Expert batte di gran lunga la concorrenza con delle promozioni straordinaria nel suo volantino, eccone alcune

Expert sta mettendo a ferro e fuoco il mercato con dei prezzi straordinari che riguardano soprattutto i dispositivi meno costosi nel mondo degli smartphone. Da sottolineare infatti l’offerta che riguarda lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a soli 289 euro.

Seguono però anche altre offerte come il Samsung Galaxy A23 a 249 euro e l’Oppo Reno8 Lite a 339 euro.

Questi sono solo alcuni dei prezzi che potrete trovare all’interno del volantino di questo mese di marzo.