Ecco perchè non bisogna usare la Postepay durante la notte

La Postepay è una delle carte prepagate più utilizzate in Italia, e Poste Italiane ha abbinato una serie di servizi piuttosto diffusi alla carta. Postepay, infatti, è una società “separata” affiliata al servizio postale nazionale.

Al netto dei continui miglioramenti del servizio, diversi utenti continuano a percepire una forma di problema che continua a presentarsi, ovvero il mancato funzionamento notturno dei servizi.

Perché la Postepay non funziona di notte?

Postepay è stata la prima tipologia di carta prepagata fornita da Poste Italiane, nonché uno dei primi prodotti finanziari di questo tipo disponibili in Italia, un prodotto che ha indiscutibilmente avvicinato molti al concetto di acquisto online.

Dal funzionamento del sito e dell’app Postepay, agli sportelli automatici utilizzati per i prelievi di contante fino alla consultazione delle informazioni, molti hanno riscontrato che può essere effettivamente impossibile effettuare qualsiasi forma di transazione in determinati orari, sopratutto di notte.

Dalle ore 2.00 alle ore 4.00 del secondo giorno lavorativo della settimana è infatti impossibile effettuare operazioni con app, Bancomat, Banco Posta e simili, mentre nei restanti giorni questo avviene solitamente per 10 minuti, a partire dalle 2 del mattino.

Questo perchè Poste Italiane delega una forma di servizio di manutenzione durante questi specifici periodi di tempo, durante i quali la maggior parte delle operazioni sono sospese. Il consiglio è di non effettuare alcuna forma di operazione, in particolare quelle relative al contesto economico, come prelievi, bonifici in entrata o in uscita.

Molto probabilmente è difficile anche effettuare operazioni tramite il sito ufficiale di Postepay. Questo è un problema “noto” e non deve quindi essere concepito o percepito come un malfunzionamento.