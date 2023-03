Ecco come si fa per aprire un conto bancario segreto e privato

Ci sono molte ragioni per cui qualcuno potrebbe voler aprire un conto bancario segreto. Qualunque sia la ragione, l’obiettivo è abbastanza facile da raggiungere, ma richiederà sicuramente un po’ di tempo.

Ci sono molti istituti finanziari basati su Internet e banche locali adatti alla creazione di un conto. Per evitare che la posta relativa a questo account clandestino venga inviata alla tua residenza, potresti far inviare tutta la corrispondenza a casa di un parente di fiducia. Altrimenti, dovresti prendere in considerazione l’affitto di una casella postale, dove puoi ricevere la posta senza doversi preoccupare di essa.

Molti istituti finanziari offrono opzioni bancarie senza carta, il che significa che gli estratti conto vengono inviati al tuo indirizzo e-mail, non consegnati tramite posta, a condizione che ti iscrivi al servizio. Puoi iscriverti a un conto bancario segreto online, ma di solito non è consigliato, poiché molti richiedono di collegare un conto corrente attivo, il che può essere controproducente. Idealmente, dovresti visitare un istituto finanziario di persona quando imposti il tuo account. È una buona idea non effettuare operazioni bancarie in un luogo in cui attualmente si dispone di un conto cointestato con qualcun altro.

Non esistono altri modi

Quando decidi la banca che desideri utilizzare per aprire il tuo conto bancario segreto, dovrai fornire alcune informazioni su di te.

I gestori di banca di solito sono molto comprensivi e rispettosi del tuo desiderio di privacy. Se spieghi la tua situazione, di solito possono consigliarti sul modo migliore per proteggere il tuo account. Dovrai, tuttavia, fornire loro un indirizzo postale, che può appartenere a un parente o ad un amico stretto che ti ha dato il permesso di usarlo. Se è tuo desiderio mantenere segreto il conto a tutti, una casella postale è generalmente la tua migliore opzione per ricevere posta sul tuo conto bancario segreto mantenendo la tua privacy.

Una volta che ti sei registrato per il tuo conto bancario segreto, dovresti avere un posto sicuro in cui archiviare le tue informazioni bancarie, assegni e carta di credito. Se non disponi di un luogo privato in cui archiviare queste informazioni, una cassetta di sicurezza può essere un’ottima alternativa. Potrebbe anche essere possibile noleggiarne uno presso la stessa struttura in cui si trova la tua casella postale.