Comet è folle, le offerte al 60% di sconto sugli smartphone distruggono Unieuro

Oggi si parla tanto delle nuove offerte che sono spuntate nei nuovi volantini che ogni azienda ha lanciato durante il mese di marzo. A salire in auge sono certamente le promozioni sull’elettronica che il colosso Comet ha deciso di promuovere in via del tutto eccezionale. Si tratta ovviamente di elettronica di altissimo livello, soprattutto quando si tirano in ballo smartphone e affini.

Dopo aver descritto ampiamente quali sono i vantaggi del fare acquisti all’interno di uno Store fisico, si può parlare del mondo online. Qui a primeggiare, nonostante i grandi magazzini abbiano anche degli Store su Internet, c’è soprattutto Amazon. Il colosso dimostra tutti i giorni di avere le migliori offerte in ogni ambito, proprio come durante questi giorni. Per non perdere quelle che sono le migliori opportunità, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale che ogni giorno include anche diversi codici sconto e coupon gratuiti. Per entrare ora bisogna solo cliccare qui.

Comet è eccezionale con il nuovo volantino, ci sono dei prezzi che nessuno ha mai visto prima d’ora

Come potete notare, queste offerte sono davvero eccezionali perché rappresentano dispositivi di altissimo livello ad un prezzo molto più basso del solito. E’ proprio questo l’obiettivo di Comet, ovvero cogliere in contropiede la concorrenza.

Tra tutte le offerte, spiccano sicuramente quelle che riguardano il Samsung Galaxy S22 a 696 euro e il Galaxy Z Flip4 a soli 896 euro. Ovviamente ci sono anche tante altre offerte che riguardano la gamba Galaxy di Samsung, così come tutti gli altri produttori cinesi tra cui Oppo e Xiaomi.