Caduto un meteorite sul balcone di una casa a Matera, gli scienziati lo stanno studiando

I residenti di una pittoresca e antica “città di pietra” del sud Italia sono stati colti alla sprovvista dopo che un meteorite si è schiantato sul balcone di una casa nella periferia di Matera.

L’oggetto spaziale, che viaggiava ad oltre 200 km all’ora, è stato avvistato nei cieli sopra la Puglia e la Basilicata il 14 febbraio, diventando noto come “la palla di fuoco di San Valentino“, prima di cadere sul balcone della casa dei fratelli Gianfranco e Pino Losignore e i loro genitori.

Non che se ne siano accorti in un primo momento: i due stavano effettuando dei controlli sui pannelli solari della proprietà quando, tre giorni dopo, hanno notato un pannello e una tegola danneggiati, insieme a frammenti grigi sparsi sul balcone.

“Non ero in casa quando è successo, ma mia madre era nel seminterrato in quel momento e ha sentito un forte botto“, ha detto Gianfranco. “Era preoccupata, ma era una giornata piuttosto ventosa e quindi ha pensato che potesse essere il ramo di un albero. Non ci saremmo mai aspettati che fosse un meteorite”.

La palla di fuoco del meteorite era stata osservata dalle telecamere di sorveglianza di Prisma, un progetto gestito dall’Istituto italiano di astrofisica, che consente agli esperti di tracciare dove potrebbe essere caduto.

Finora sono stati raccolti più di 70 grammi di frammenti per lo studio, che alla fine saranno esposti in un museo.

Carmelo Falco, un rappresentante di Prisma che si è subito recato a Matera, ha affermato che mentre molti meteoriti hanno colpito la Terra, la cosa rara dell’evento a Matera è che il meteorite è atterrato su una superficie pulita, quindi non è stato contaminato.

È anche raro che i meteoriti cadano in un’area da cui i loro frammenti possono essere facilmente recuperati.

Una scoperta che ha dell’incredibile

“Dobbiamo analizzare i resti del meteorite, ma ciò che è unico con questo è la situazione in cui è stato trovato“, ha detto Falco. “Il materiale, che è morbido, molto simile alla sabbia, è molto puro, in quanto non ha toccato il suolo o l’acqua – è quasi come se lo avessimo raccolto direttamente dallo spazio.”

È la seconda volta negli ultimi anni che un meteorite cade in Italia. Nel gennaio 2020 ne è stato trovato uno vicino a Modena in Emilia-Romagna.

Domenico Bennardi, sindaco di Matera, città famosa per i suoi sassi, abitazioni rupestri scavate nel calcare, ha affermato che la scoperta ha suscitato molto “entusiasmo ed emozione” tra i residenti.

“Matera è una delle città più antiche del mondo, dove sono state fatte molte scoperte“, ha detto. “È incredibile che frammenti di roccia dallo spazio siano ora caduti sulla città di pietra“. Il meteorite prenderà il nome da Gianfranco e Pino.