Apple iPhone SE, svelati i primi dettagli sul nuovo display OLED

Apple ha scelto di equipaggiare sulla quarta generazione di iPhone SE dei nuovi display. I device potranno contare sui pannello OLED forniti da BOE, un partner affidabile dell’azienda di Cupertino.

Il motivo di questa scelta sembra essere legato direttamente ad iPhone 15. Infatti, BOE doveva inizialmente fornirà i display OLED per il prossimo flagship di Apple ma a causa di alcuni problemi produttivi, l’azienda californiana ha ritirato l’ordine.

Tuttavia, per compensare i mancati introiti derivanti da questa commessa, Apple ha commissionati a BOE la realizzazione dei display per la gamma iPhone SE di quarta generazione. La produzione stimata è di circa 20 milioni di unità nel corso dell’anno.

Apple potrebbe rivoluzionare i nuovi iPhone SE introducendo un nuovo display OLED evoluto per la gioia degli utenti

Sebbene non ci saranno grandi cambiamenti per iPhone SE in termini di design e funzionalità, gli utenti ne resteranno comunque soddisfatti. Infatti, il device utilizzerà un display OLED originariamente destinato all’iPhone 13 del 2021 o all’iPhone 14 del 2022. Si tratta di una strategia di Apple volta ad ottimizzare le risorse e massimizzare le sinergie interne.

Inoltre, gli utenti potranno contare su un prodotto di alta qualità ad un prezzo accessibile. Stando a quanto affermato dal noto analista Ming-Chi Kuo, la nuova generazione di iPhone SE potrà contare su un display OLED da 6,1 pollici e un chip 5G progettato da Apple.

Il form factor sarà simile a quello di iPhone 14 che presenta proprio un pannello da 6.1 pollici. Probabilmente non ci saranno le stesse cornici sottili, ma comunque sarà un passo in avanti importante. Infatti, l’attuale generazione di iPhone SE è caratterizzata da un display LCD da 4,7 pollici con cornici molto spesse.