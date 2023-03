Acquista adesso i GUANTI in nitrile nella confezione da 100, PREZZONE su Amazon

Amazon non è solo il posto per acquistare tecnologia, ma anche altro. Oggi ci sono dei guanti davvero interessanti soprattutto per la loro composizione.

Guanti in nitrile: ecco la confezione da 100 disponibile su Amazon ad un prezzo straordinario decurtato del 45%

Tutti cercano prodotti che siano utili anche al di fuori dell’ambito della tecnologia, magari soprattutto per quello che concerne l’ambiente domestico o delle semplici pulizie proteggendo le proprie mani. Proprio per questo motivo oggi su Amazon è da segnalare una delle offerte più interessanti, ovvero dei guanti in nitrile di colorazione nera nella confezione da 100 unità.

Amazon rende disponibile questa offerta con un prodotto eccezionale, il quale è disponibile in tutte le taglie allo stesso prezzo.questi guanti sono estremamente resistenti con uno spettro di utilizzo molto ampio. La loro finitura micro-ruvida serve per aumentare la dimestichezza nella presa ma anche la sensibilità al tatto. Sono ovviamente monouso e utilizzabili senza differenze su ognuna delle due mani. Non contengono al 100% lattice. L’assenza di polvere va poi a ridurre anche il rischio della dermatite e della contaminazione.

Il prezzo questa volta rappresenta un vero e proprio plus, dal momento che i guanti in questione costano solo 5,50 €. Ciò significa che ogni quanto costa circa 0,06 €. Per acquistarli adesso dovete solo aggiungerli al carrello, beneficiando di uno sconto di quasi il 50%.