WhatsApp, come spiare le chat degli altri utenti (e come imparare a difendersi!)

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea che ha rivoluzionato la comunicazione tra le persone in tutto il mondo, che ogni anno conta miliardi di utenti attivi.

L’app di Meta consente agli utenti di inviare messaggi di testo, chiamate vocali e video, condividere foto, video e documenti, creare gruppi di chat e molto altro ancora ed è sempre in continuo aggiornamento per implementare funzioni utili per gli utenti che la utilizzano.

La sicurezza dei dati è una delle principali preoccupazioni di WhatsApp, e l’applicazione ha adottato numerose misure per garantire che le conversazioni degli utenti siano protette. WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end, che significa che solo il mittente e il destinatario della conversazione possono leggere i messaggi inviati. Inoltre, WhatsApp non conserva le conversazioni degli utenti sui propri server, ma le elimina una volta che sono state consegnate.

Questo però non impedisce agli utenti di trovare dei metodi alternativi per spiare le chat e le conversazioni altrui.

Chiaramente, spiare le chat di WhatsApp di un altro utente è una chiara violazione della privacy ed è considerato un reato.

Come fare a spiare le chat degli altri utenti su WhatsApp?

Esistono diversi metodi per entrare in possesso delle conversazioni altrui. Il più semplice è l’utilizzo di WhatsApp Web. Se si riesce ad entrare in possesso del cellulare della persona di cui si vogliono leggere le chat, non bisogna far altro che collegarsi a WhatsApp Web del proprio computer e scansionare il QR code per accedere.

I vantaggi sono che la connessione non verrà interrotta con la distanza del cellulare dal computer e che funziona bene anche se i dispositivi sono collegati a due reti Wi-Fi differenti. Gli svantaggi sono che arriverà una notifica sul cellulare per avvisare l’utente del collegamento, quindi c’è il rischio di essere beccati.

Come proteggere il proprio cellulare?

Per evitare che qualcuno colleghi il vostro smartphone a WhatsApp Web e legga tutte le tue conversazioni basta fare un po’ di attenzione e adottare alcune accortezze. Innanzitutto è consigliabile evitare di lasciare il proprio cellulare in mani altrui, ma soprattutto è opportuno impostare un blocco schermata con il PIN sull’app di WhatsApp.