Unieuro mette letteralmente le ali agli sconti con il lancio di un volantino veramente assurdo, se non quasi unico nel suo genere, al cui interno si possono trovare tantissimi prezzi bassi da poter cogliere al volo, nell’ottica comunque di godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Accedere agli sconti attivati da Unieuro è fondamentalmente molto più facile di quanto avreste mai immaginato, poiché al giorno d’oggi vi basterà aprire le pagine sul sito ufficiale, scegliere i prodotti che più desiderate, ed allo stesso tempo riceverli presso la vostra abitazione, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (solo se l’ordine supera i 49 euro).

Unieuro, attenzione agli sconti attivati, sono da paura

Unieuro è impazzita, fino al 16 marzo ha deciso di attivare una campagna promozionale con la quale regalare a tutti gli effetti buoni sconto del valore di 20€, ogni 100 euro di spesa, in questo modo gli utenti potranno cumularli, per poi spenderli in un secondo momento per acquisti in date successive.

I prodotti in promozione sono ad ogni modo tantissimi, si parte da un bellissimo Samsung Galaxy S22, disponibile a 699 euro, per poi scendere verso modelli sempre più economici, quali possono essere Honor Magic 5 Lite, Honor X8a, Motorola Moto e13, Motorola Moto G23, Motorola Moto G13, Oppo Reno 8T, Realme C35, Realme 10, TCL 403, Oppo A78 ed altri ancora. Tutti gli sconti sono perfettamente fruibili sia in negozio che online sul sito, come anticipato, senza differenze particolari nel prezzo finale di vendita.