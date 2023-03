Truffe assicurative, attenzione alle chiamate spam e alle robo-call

Le chiamate spam delle assicurazioni possono assumere varie forme. Alcuni piani offerti dai truffatori possono essere tecnicamente legittimi ma in realtà “offrono piani aggiuntivi a pagamento che non coprono ciò di cui potresti aver bisogno“. I truffatori cercheranno di far sembrare questi piani più vantaggiosi di quanto non siano in realtà.

Altri piani di truffa sono completamente fraudolenti. In questi casi, un truffatore potrebbe chiamare offrendo un piano assicurativo e persino raccogliere premi e informazioni personali, ma non fornire mai la copertura promessa. Non solo i consumatori che cadono preda di una truffa come questa perderanno i soldi pagati, ma possono anche essere vittime di furto di identità. Il truffatore può utilizzare una polizza assicurativa falsa per rubare informazioni personali o vendere l’identità del consumatore sul mercato nero.

Attenzione ai messaggi pre-registrati

Sfortunatamente, se hai risposto una volta a una chiamata spam dell’assicurazione, potresti avere maggiori probabilità di riceverla di nuovo. Se hai risposto inavvertitamente a una chiamata di truffa assicurativa, il tuo numero è stato registrato come attivo, il che significa che il truffatore probabilmente lo ha inserito in un elenco di numeri da ricontattare.

Se sei una persona anziana, potresti essere preso di mira più dei consumatori più giovani. Molti truffatori depredano gli anziani, credendoli più vulnerabili e suscettibili alle truffe. Molti credono che la mancanza di competenza tecnica o la possibilità di un declino cognitivo possa aumentare le probabilità di vendita.

Ricorda anche che la maggior parte delle industrie utilizza messaggi preregistrati per connettersi con potenziali consumatori, e alcune aziende hanno ricevuto critiche per l’uso di messaggi preregistrati e autodialer. In alcuni casi, telemarketing e truffatori possono violare la legge nella speranza di attirare un cliente attraverso un messaggio preregistrato.

Tuttavia, solo alcuni messaggi preregistrati sono legali.