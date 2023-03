Smart TV 4K UHD Hisense SOTTOCOSTO, su AMAZON non costa niente

Oggi c’è una grande offerta su Amazon che potrebbe riguardare tutte le persone che hanno bisogno di cambiare la propria TV. Si tratta di una Smart TV tra le migliori in assoluto se si tiene conto del rapporto che c’è tra la qualità e il prezzo. Hisense è il marchio che la rende disponibile, con tutte le caratteristiche più in voga del momento.

Una Smart TV Hisense 4K UHD è disponibile per meno di 300 euro su Amazon, ecco i dettagli

Il dispositivo in questione è una Smart TV dall’ampiezza di ben 43″. Stiamo parlando di una televisione e medio grande, la quale include al suo interno tante qualità interessanti. La risoluzione è in 4K e c’è l’integrazione con Alexa.

Il sistema operativo è molto fluido e inoltre il prezzo è di soli 284,05 euro, soluzione da prendere al volo.