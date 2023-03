Password, non utilizzate mai questi codici di sicurezza se tenete alla vostra privacy

Nel mondo digitale di oggi, le password sono una parte essenziale della sicurezza online. Tuttavia, molte persone continuano a utilizzarle in modo ingenuo senza pensare che risultano facili da indovinare, rendendo così facile per i criminali informatici penetrare nei loro account e compromettere la loro privacy e sicurezza online.

Password: i consigli per realizzare un codice sicuro

In questo articolo, esamineremo le password che non dovresti mai utilizzare e ti forniremo consigli su come crearne di robuste e sicure per proteggere i tuoi account online.

Prima di tutto, evita di utilizzare password ovvie come “password” o “123456“. Queste sono tra le più utilizzate al mondo e risultano facilmente scopribili da un hacker con un software di decodifica password. Evita anche di utilizzare informazioni personali ovvie come il tuo nome, la data di nascita o il nome del tuo animale domestico. Queste possono essere facilmente trovate sui tuoi account di social media o su altri siti web.

Inoltre, evita di utilizzare password che includono sequenze numeriche o lettere, come “abcdef” o “123456789”. Queste sono molto vulnerabili ad attacchi di forza bruta, in cui un hacker prova ogni possibile combinazione di caratteri fino a trovare la password giusta.

In generale, le password deboli sono quelle che hanno meno di otto caratteri, non includono maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Quindi, come crearne una robusta e sicura? Ecco alcuni consigli: