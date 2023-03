MD Discount è pronta a dichiarare battaglia agli altri rivenditori di elettronica, con la presentazione di un volantino che nasconde al proprio interno le migliori occasioni del momento, i cui prezzi sono decisamente più bassi del normale.

Tutti gli sconti di cui vi parleremo nell’articolo, è importante sottolinearlo, sono disponibili solamente nei negozi fisici in Italia, solo in alcune rare occasioni gli stessi acquisti potranno essere completati anche online, sempre però con ritiro presso il negozio selezionato.

MD Discount, tanti sconti vi attendono quasi gratis

Giorni di grandi sconti sui prodotti di casa Hisense da MD Discount, la campagna promozionale permette ai singoli consumatori di accedere ad una serie di grandi elettrodomestici in vendita a cifre fortemente ridotte rispetto al listino originario. I prodotti in questione si differenziano in due categorie: lavatrici e frigoriferi.

Nel primo caso parliamo di modelli che oscillano tra 6 e 9kg di portata, con un prezzo che parte da un minimo di 269 fino ad un massimo di 399 euro, nel secondo invece la spesa è maggiore, infatti si parte da un minimo di 299 fino ad un massimo di 749 euro (quest’ultimo modello però ha scorte estremamente limitate). Gli acquisti, come anticipato nei precedenti paragrafi, possono essere completati sul sito ufficiale, in alcune occasioni è possibile richiedere la consegna a domicilio, mentre generalmente sarà possibile ordinarlo dal sito, per poi andare a pagare il dovuto direttamente in negozio, in modo da non dover effettuare alcun pagamento online.