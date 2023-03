Esselunga attiva una nuova campagna promozionale nel mese di Marzo, mettendo a disposizione di tutti gli utenti alcuni dei prezzi più bassi disponibili nel medesimo periodo, con la possibilità comunque di riuscire a spendere sempre meno, anche nel momento in cui si dovesse decidere di puntare verso uno smartphone di fascia alta.

Il volantino, ampiamente descritto nel nostro articolo, è da considerarsi valido solamente nei negozi fisici dell’azienda, ciò sta a significare che l’acquisto non è possibile sul sito ufficiale, o comunque recandosi presso altre realtà del territorio nazionale. Tutti i prodotti sono ad ogni modo accompagnati dalla garanzia di 24 mesi, e dalla bellissima possibilità di scoprire aggiornamenti tempestivi, nel caso in cui si parlasse di telefonia mobile.

Esselunga ne ha per tutti, ecco il volantino più inaspettato

Gli sconti di Esselunga, almeno per quanto ne concerne il mondo della telefonia mobile, si focalizzano integralmente sulla cosiddetta offerta tech, una soluzione che risulta essere molto interessante e mirata su un singolo modello. Il prodotto attualmente in promozione è lo Xiaomi Redmi 10C, un dispositivo che è caratterizzato da specifiche tecniche di buon livello, se confrontate comunque con il prezzo finale di soli 129 euro, per la variante che presenta ben 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Osservando la scheda tecnica da vicino spiccano prima di tutto la batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 18 watt, la doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel (e secondario da 2 megapixel), concludendo il tutto con il display IPS LCD da 6,71 pollici di diagonale.