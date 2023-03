DogeCoin in aumento nonostante il momento critico e Binance accusata di furto intellettuale

Lo sviluppatore principale di Shiba Inu, Shytoshi Kusama, ha recentemente annunciato un aumento del montepremi per il torneo mensile Shiba Eternity. Kusama ha aumentato la frequenza dei tornei a due volte al mese, alimentando un sentimento rialzista tra i partecipanti all’ecosistema SHIB.

Dogecoin, la più grande moneta meme per capitalizzazione di mercato, ha continuato la sua tendenza al rialzo mentre il muro della domanda a 0,075 dollari si è mantenuto stabile.

Mentre l’incertezza dei clienti della banca Silvergate, degli scambi di criptovalute e delle società di criptovalute che hanno abbandonato l’istituto finanziario ha innescato una correzione nell’ecosistema delle criptovalute, il prezzo dei DOGE ha mantenuto la sua posizione al di sopra del livello di supporto nonostante tutto.

Nel frattempo, la piattaforma della comunità sudcoreana basata su blockchain Steemhunt ha accusato Binance di aver rubato il suo prodotto NFT basato sull’intelligenza artificiale Chatcasso. Il nome del prodotto NFT di Binance è Bicasso e la somiglianza tra il nome e le caratteristiche potrebbe soffocare l’innovazione dell’azienda coreana, secondo un rappresentante.

Un problema che non ha scosso Binance

Steemhunt afferma che Binance ha rubato la sua idea di prodotto per Chatcasso e ha lanciato il proprio prodotto Bicasso. CZ ha recentemente annunciato la versione beta di Bicasso in un tweet e l’ha pubblicizzata come una nuova piattaforma NFT generativa basata sull’intelligenza artificiale.

Chatcasso ha vinto il primo posto nell’hackathon BNB tenutosi a Seoul nel dicembre 2022 ed è promosso come uno strumento che trasforma le visioni creative in NFT con AI ed è lo stesso modo in cui Binance sta promuovendo il suo nuovo prodotto.

Steemhunt afferma che la mossa di Binance non è etica e genera confusione per gli utenti.

Le indagini in corso nell’exchange di criptovalute e le accuse di furto intellettuale non hanno avuto un impatto significativo sui prezzi del che viene scambiato ancora a 291,12 dollari.