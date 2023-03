Dite ADDIO alla paura dei LADRI con la telecamera full HD a soli 14 euro

Una telecamera in sconto grazie ad un codice coupon: questo è ciò che offre Amazon oggi tra le sue categorie.

Una telecamera di ottima fattura che costa poco e che gode di ottime caratteristiche tecniche, così potete salvaguardare la vostra casa

A disposizione un’ottima telecamera è davvero imprescindibile se avete paura che qualcosa possa accadere all’interno della vostre mura domestiche. Oggi il dispositivo di cui si parla è in grado di fornire più funzionalità, visto che può fungere anche da monitor per il proprio bambino mentre dorme nella sua culla.

La telecamera, oltre ad essere dotata di una risoluzione ottima che è in full HD a 1080 P, è anche in grado di fornire un audio bidirezionale, il che significa che potrete ascoltare l’audio che c’è nell’ambiente in cui è posizionato il dispositivo, sia trasmettere il suono della vostra voce attraverso un piccolo altoparlante integrato.

Ovviamente tutto questo funziona grazie all’applicazione ufficiale, la quale vi consentirà di tenere monitorato il vostro ambiente. Potrete inoltre anche impostare la modalità che rileva ogni movimento, così da ricevere una notifica istantanea.

Il prezzo con codice sconto scende da 24,99 € a 14,99 €. Ricordate in fase di acquisto di inserire questo codice: VDQI5Y9A. Per acquistare la telecamera non dovrete fare altro che aggiungerla al carrello direttamente dal sito Amazon. Potrete godere anche di due anni di garanzia.