Canone RAI e bollo auto da cancellare per sempre, ecco come non pagarli mai

Per più motivazioni gli italiani stanno vivendo un periodo di grande crisi, il quale sembrerebbe essere stato accentuato dalle situazioni che stanno andando avanti nell’est dell’Europa. Stiamo ovviamente parlando della guerra, la quale da ormai un anno a questa parte sta mettendo in crisi tutto il continente europeo. Gli italiani quindi ora come ora hanno grande difficoltà a pagare le tasse, soprattutto quando si tratta di imposte che per loro risultano superflue e fuori luogo. Tra le più odiata in assoluto ci sono sicuramente il canone Rai e il bollo auto, tasse che nessun altro paese infatti chiede ai suoi cittadini.

Inutile dare adito ai falsi miti utili per non pagare le due imposte, dal momento che ci sono alcune regole ben precise. Lo Stato italiano infatti prevede che a non pagare debbano essere determinate categorie, soprattutto se si tratta del canone Rai.

Canone Rai e bollo auto, gli utenti che possono non pagare sono pochi: ecco quali sono i metodi per evitare di corrispondere allo Stato le due imposte

Prima di tutto bisogna chiarire che il canone Rai è una tassa nazionale, differente dal bollo auto che invece è regionale. Tornando al canone, a non pagarlo possono essere tutti coloro che hanno oltre i 75 anni di età, così come le persone che non raggiungono la soglia di reddito minimo.

Per quanto concerne invece il bollo auto, c’è differenza da regione a regione. In Lombardia e in Piemonte ad esempio gli automobilisti che acquistano un’auto elettrica possono essere esentati totalmente dal pagamento della cosiddetta tassa di possesso.