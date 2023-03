WhatsApp, la grande novità delle NEWSLETTER è in arrivo per tutti

A quanto pare WhatsApp sta lavorando tanto per i nuovi aggiornamenti che seguiranno nel periodo prossimo. Uno di questi riguarderà con tutta probabilità l’implementazione delle newsletter, soluzione che per il momento è prevista solo per gli utenti Android.

Questa funzionalità consentirà agli utenti di restare aggiornati su tutti gli argomenti che gli interessano, selezionando un’area dell’applicazione dove arriveranno quindi le notizie. Ovviamente bisognerà attendere visto che al momento questa nuova funzionalità si trova in fase di test, per cui non siano ancora informazioni ben precise.

WhatsApp, arrivano anche altri aggiornamenti in favore degli utenti ma questa volta di iOS

Secondo quanto riportato però ci saranno anche altre novità con il nuovo aggiornamento che riguarda invece iOS, sistema operativo di Apple. Gli utenti che hanno tra le mani un iPhone dunque potranno beneficiare di due novità straordinari, le quali riguardano i messaggi effimeri ma soprattutto la creazione degli stickers.

Partendo dagli adesivi, sembra che hai WhatsApp ben presto implementerà un tool preciso per poter scontornare le immagini incollandole direttamente all’interno della chat di WhatsApp, la quale proporrà di creare un adesivo in automatico. Sarà quindi un processo automatizzato che permetterà alle persone di non dover ricorrere ad applicazioni di terze parti per creare i celebri adesivi.

Per quanto concerne invece i messaggi effimeri, quelli che dopo un periodo di tempo scelto dal creatore della chat si eliminano da soli, ci sarà un cambiamento. La persona che in via quel determinato messaggio potrà scegliere di vietarne l’eliminazione, semplicemente tenendo premuto su di esso scegliendo l’opzione preposta. Per adesso queste funzionalità sono ancora in fase beta.