Unieuro raccoglie all’interno del suo ultimo volantino un numero impressionante di sconti speciali, che decide di mettere a disposizione degli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, i suoi prezzi sono decisamente economici ed alla portata di tutti.

Gli utenti che desiderano completare gli acquisti senza muoversi dal divano di casa, devono comunque pensare di accedervi in libertà anche tramite il sito ufficiale, sul quale sono disponibili esattamente le stesse cifre, con consegna gratuita verso il domicilio, solo per gli ordini che superano i 49 euro.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid per essere i primi ad avere gratis le offerte Amazon e scoprire in esclusiva assoluta i codici sconto.

Unieuro, occasioni imperdibili solo in questi giorni

Tantissimi sconti sono nascosti all’interno dell’ultima campagna promozionale di Unieuro, una soluzione che cerca di abbracciare tutte le categorie merceologiche, offrendo in cambio agli utenti un risparmio assolutamente degno di nota. Osservando da vicino come al solito il mondo degli smartphone, possiamo trovare la possibilità di acquistare un bellissimo Xiaomi 12, pagandolo soli 499 euro, per poi virare verso altri modelli della medesima fascia di prezzo ,ecco quindi arrivare galaxy A53, TCL 30Se, Redmi A1 (a 89 euro), Redmi 10C, Galaxy A13, Oppo A77, Oppo A78, Realme C33, Realme C30, Motorola Moto G13, Motorola Edge 30 Neo, Motorola G13 e similari, tutti proposti a non più dei 369 euro previsti per l’A78.

Le occasioni si spostano anche nel mondo wearable, dove poter acquistare Versa 3 di Fitbit, Garmin Venu, Amazfit GTR 3, Amazfit GTS 2 Mini, Xiaomi Mi Watch a 109 euro e soluzioni molto più economiche, ma ugualmente interessanti.