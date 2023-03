Uno degli smartphone Xiaomi più discussi degli ultimi mesi, quale è appunto lo Xiaomi Redmi A1, può essere acquistato con un esborso tutt’altro che elevato, infatti gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani sul prodotto in questione con un esborso finale di soli 82 euro.

Xiaomi Redmi A1, lo smartphone in promozione

Lo smartphone Xiaomi di cui vi parliamo oggi è il Redmi A1, un terminale che appartiene alla fascia bassa della telefonia mobile, reso ancora più economico dalla presenza di uno sconto attivo veramente conveniente, se pensate che comunque dal listino di 119 euro, si potrà scontare il 31%, sino a raggiungere gli 82,94 euro previsti come prezzo finale (ACQUISTATELO QUI).

Le specifiche tecniche rispecchiano alla perfezione quelle che sono le aspettative per la fascia di prezzo, ecco quindi che parliamo di una batteria da 5000mAh, con display dot drop da 6,52 pollici di diagonale e risoluzione HD+, dimensioni di 25,4 x 5,08 x 6,86 centimetri, ed un peso che non supera i 192 grammi. La configurazione di base prevede poi 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (fortunatamente espandibile), con anche un processore quad-core di buona qualità generale.

Sul mercato si trovano varie colorazioni, noi vi abbiamo segnalato la variante nera, con due sensori fotografici nella parte posteriore, e porta type-C nella parte inferiore. La garanzia, come al solito del resto, è di 2 anni dalla data d’acquisto, e prevede la variante no brand per la telefonia mobile.