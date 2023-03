Samsung Galaxy A33 è uno smartphone equilibrato ed altrettanto economico, il giusto compromesso a cui scendere nel caso in cui si fosse interessati ad un prodotto che possa garantire ottima qualità generale, senza richiedere il pagamento di un contributo veramente elevato.

Samsung Galaxy A33, occasione ghiotta per risparmiare

Uno dei migliori terminali della fascia medio-bassa, questo è in sintesi il Samsung Galaxy A33, dispositivo con connettività 5G, in vendita ad un listino originario di 389 euro, ma scontato nel periodo corrente del 35%, sino a raggiungere la quota finale di soli 254,99 euro (LINK ACQUISTO). Sul mercato si possono trovare varie colorazioni, la selezionata è l’awesome blue, sebbene comunque ne esistano per tutti i gusti e le necessità.

I punti di forza del terminale sono indubbiamente molteplici, si parte dall’ampissimo display Infinity-U da 6,4 pollici, con risoluzione FullHD+, passando per i ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che fortunatamente risulta essere espandibile), per finire con una comodissima batteria da ben 5000mAh, che permette l’utilizzo del dispositivo per lungo periodo, godendo di una portabilità eccellente, e di un comparto fotografico composto da ben 4 sensori nella parte posteriore.

Il prodotto viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche nella variante no brand, per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema.