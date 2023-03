Prese smart TP-LINK per accendere e spegnere gli elettrodomestici con Alexa e Google a 19 euro

In diverse situazioni può tornare utile avere il controllo dei propri elettrodomestici o magari di un dispositivo che si trova sotto carica mediante il proprio smartphone o semplicemente con il controllo remoto tramite gli assistenti vocali che oggi tutti hanno in casa. Proprio per questo motivo, se i dispositivi che avete non sono di tipo smart e non sopportano tali funzionalità, potreste avere bisogno di alcune prese smart. Queste sono disponibili oggi su Amazon con un prezzo eccezionale, in una confezione da due.

Le prese smart con il controllo vocale a 19,99 € su Amazon: lo sconto è del 20% per gli utenti

Non servono troppe spiegazioni: la presa smart è un dispositivo all’interno del quale va inserita la spina dell’elettrodomestico che si vuole comandare a distanza o con il controllo vocale. Una volta inserita nella corrente, la presa smart andrà solo collegata al Wi-Fi, in modo da essere riconosciuta dall’intero sistema in casa.

Qualsiasi elettrodomestico o dispositivo elettronico che verrà collegato tramite spina alle prese smart, sarà controllabile mediante smartphone e voce se avete in casa degli assistenti vocali. Il prezzo questa volta è eccezionale: solo 19,99 € grazie allo sconto del 20%. Aggiungetele ora al carrello.