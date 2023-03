Password: come scoprire se la vostra è stata rubata e diffusa online

Le password sono estremamente importanti in quanto sono il primo livello di protezione per i nostri account online. Una password forte e sicura aiuta a proteggere le nostre informazioni personali, come dati bancari, informazioni di login e altre informazioni sensibili.

Inoltre, le password sono spesso utilizzate come meccanismo di autenticazione per accedere a siti web, applicazioni e servizi online. Senza una password valida, non è possibile accedere a queste risorse e ciò può impedirci di svolgere attività importanti come l’invio di email, la gestione del conto bancario online o l’accesso a documenti sensibili.

Creare password complesse è estremamente importante per proteggere i nostri account online. Le password complesse sono difficili da indovinare o craccare, rendendo più difficile per i criminali informatici accedere ai nostri dati sensibili e alle nostre informazioni personali.

Ciononostante però, anche a causa di una banale disattenzione, potrebbe succedere che la vostra password venga craccata o violata, basta infatti cascare in una mail di phishing o essere infettati da un malware per perdere la sicurezza, ecco come scoprire se la password circola in rete a seguito di una violazione.

Scoprire se la password è stata craccata

Esistono vari strumenti online che ti permettono di verificare se la tua password è stata diffusa online. Uno di questi è il sito web “Have I Been Pwned” (https://haveibeenpwned.com/).

Inserendo la tua email o il tuo username, il sito ti fornirà un elenco di tutte le violazioni di dati che includono le tue informazioni, tra cui le password. Inoltre, il sito ti dirà se la password che usi è stata diffusa online e se è stata associata ad altre violazioni di dati.

Se la tua password risulta essere stata diffusa online, è importante cambiarla il prima possibile per proteggere i tuoi account e le tue informazioni personali. Quando cambi la password, assicurati di utilizzare una password forte e unica per ogni account, evitando di utilizzare la stessa password per più di un account.