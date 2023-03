Lidl mette all’angolo le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, come ad esempio Esselunga, mettendo a disposizione degli utenti una campagna promozionale che è assolutamente in grado di proporre un risparmio assolutamente degno di nota.

Gli acquisti, a dispetto di quanto siamo solitamente abituati a vedere ad esempio da MediaWorld o Unieuro, possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, dove potrete trovare anche le offerte migliori della singola giornata applicate sui prodotti di prima necessità, ma con scorte estremamente limitate.

Lidl, offerte con tantissimi sconti speciali

Fino al 5 marzo gli amanti del fai-da-te troveranno piena soddisfazione nell’ottimo volantino che Lidl ha deciso di attivare nel periodo corrente, i prezzi sono fortemente più bassi anche su prodotti di ottima qualità, quasi esclusivamente a marchio Parkside. Tra i modelli che maggiormente potrebbero catturare la vostra attenzione troviamo la tagliatrice al plasma a 229 euro, la pinza rivettatrice con accessori (151 pezzi) a 24,99 euro, il compressore da 24 litri a 149 euro, la pistola ad aria compressa per la verniciatura a 12,99 euro, il set di accessori per il compressore a 89 euro (71 pezzi), ma anche prodotti non legati proprio all’elettronica.

Notiamo la presenza del set di 3 pinze per l’idraulica a 14,99 euro, il set per la filettatura a 49 euro, il set per la svasatura doppia o il taglio di tubi di plastica, a 7,99 euro e tantissimo altro ancora. Occasioni da non perdere che vi aiuteranno a godere di ottime prestazioni, senza spendere troppo.