In primavera arriverà un nuovo iPhone color giallo limone? Ecco gli ultimi rumors

Negli ultimi anni, Apple sempre programmato dei restyling “a metà ciclo” per gli iPhone di punta ogni primavera, introducendo una nuova opzione di colore per aumentare le vendite.

Non c’è motivo di credere che quest’anno sarà un’eccezione e, se l’ultima voce è vera, il colore primaverile di quest’anno potrebbe essere un brillante giallo limone.

Tecnicamente, la prima volta che Apple ha rilasciato nuovi colori primaverili è stata nel 2017 con un iPhone 7 in edizione speciale. È seguita nella primavera del 2018 con un iPhone 8 che ha cambiato la cornice bianca anteriore sul modello precedente con uno nero dall’aspetto più elegante.

Tuttavia, poiché si trattava di edizioni speciali, la maggior parte delle persone pensava che fossero eccezioni per promuovere la partnership di lunga data di Apple con (RED). Quando l’iPhone XR è arrivato pochi mesi dopo, ha offerto un arcobaleno di selezioni di colori per la prima volta dopo anni, e il modello (PRODUCT)RED era tra questi. L’iPhone 11 ha seguito l’esempio e le nuove sorprese cromatiche primaverili sono diventate un ricordo del passato, o almeno così pensavamo.

Anche se l’iPhone 12 era ancora disponibile in una gamma di cinque colori, inclusa un’edizione (PRODUCT)RED, sei mesi dopo, l’azienda ci ha sorpreso rilasciando una nuova finitura viola per iPhone 12 e iPhone 12 mini.

Questa volta vedremo il giallo

In retrospettiva, probabilmente avremmo dovuto vederlo arrivare. L’iPhone XR e l’iPhone 11 erano disponibili ciascuno in sei colori al momento del lancio: nero, bianco, giallo, corallo, blu e (PRODUCT)RED per iPhone XR e nero, bianco, giallo, verde, viola e (PRODUCT)RED per iPhone 11.

In confronto, iPhone 12 e iPhone 13 offrivano entrambi un colore in meno al momento del lancio: nero, bianco, verde, blu e (PRODUCT)RED per iPhone 12 e mezzanotte, luce stellare, rosa, blu e (PRODUCT)RED per l’iPhone 13, lasciando spazio alla comparsa di un nuovo colore in primavera.

Lo stesso vale per l’iPhone 14, attualmente offerto in Midnight, Starlight, Blue, Purple e (PRODUCT)RED.

Il giallo sembra la scelta più logica per un nuovo colore visto che è fuori circolazione da un po’ di tempo. L’iPhone XR del 2018 e l’iPhone 11 del 2019 sono entrambi gialli, ma da allora non sono più stati visti su un iPhone.