I cani provano sentimenti ed emozioni come gli umani? Ecco la risposta definitiva

Sin dai tempi antichi, umani e cani hanno condiviso un legame unico. La maggior parte degli specialisti concorda sul fatto che il contatto tra il lupo, il progenitore del cane, e gli umani abbia portato allo sviluppo di questo legame. Per ragioni sconosciute, alcuni lupi erano devoti a questo bizzarro animale a due zampe e, come risultato di questo primo incontro, sono emersi i cani come li conosciamo oggi.

Non si può negare il legame vitale che i cani hanno con gli esseri umani e numerosi studi hanno esaminato questo attaccamento. Alcuni ricercatori sostengono che abbia a che fare con le capacità cognitive del cane, ma altri pensano che abbia più a che fare con la cordialità e la socievolezza del cane che con il QI. Il termine “ipersocievolezza” è stato adottato da alcuni ricercatori per caratterizzare questa caratteristica nei cani.

Quando i loro proprietari sono assenti, i cani mostrano vari gradi di ansia da separazione e quando vengono sgridati la pressione sanguigna si riduce. È un tipo di dolore che sperimentiamo tutti.

Possedere un cane fa bene alla salute

Avere un cane potrebbe migliorare la salute del cuore, ridurre la depressione e persino allungare la vita. L’impatto protettivo più sostanziale è stato su coloro che sono cresciuti con i cani. Tuttavia, i gatti non hanno mostrato una stretta associazione tra la proprietà e un minor rischio di malattie mentali.

La connessione uomo-cane è stata stabilita quando gli antichi lupi hanno scoperto di poter raccogliere gli avanzi delle uccisioni umane per ottenere più ricompense e un pericolo significativamente inferiore rispetto alla caccia da soli. Sono stati presi al nostro servizio quando i loro figli sono diventati sempre più dipendenti dai benefattori umani nel corso degli anni.