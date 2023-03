Faresti da incasso AIGOSTAR su Amazon a soli 7 euro, funzionano da smartphone e con Alexa

Le grandi offerte che popolano il mondo Amazon, ci sono anche tutti quei dispositivi utili per la casa o articoli che possono essere utili per i propri ambienti. Oggi si parla di alcuni faretti LED da incasso, i quali possono essere utilizzati anche con la voce grazie al supporto agli assistenti vocali ma anche con lo smartphone.

Su Amazon arrivano i faretti LED da incasso, sono compatibili con gli assistenti vocali e costano sette euro l’uno

I faretti in questione sono un’ottima soluzione per i classici posti in cui c’è bisogno di avere luce senza appendere dei fastidiosi lampadari. In questo caso la luminosità è assicurata grazie alla luce dimmerabile da 3000 a 6500K, risultato eccezionale che si può tenere comandando i faretti direttamente dal proprio smartphone o magari avviandoli tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Basterà solo installarli, collegarli alla rete elettrica nell’incasso e soprattutto collegarli al Wi-Fi. Il prezzo è davvero una bomba, visto che il grande sconto di Amazon porta questi faretti a costare solo 7,49 € l’uno. Inoltre sono provvisti di due anni di garanzia oltre che dei classici 30 giorni di reso da parte di Amazon. Per portarli a casa basta aggiungerli al carrello.