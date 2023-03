Ecco perchè il colore scelto per gli scuolabus è giallo limone

Ogni giorno di scuola, gli scuolabus gialli trasportano milioni di bambini in tutto il mondo da e verso la scuola. Il caratteristico colore giallo non è solo estetico. È anche una questione di sicurezza.

Le leggi richiedono che, oltre alle luci lampeggianti e ai dispositivi di sicurezza, gli scuolabus debbano essere dipinti di “uno specifico giallo“. Prima che fosse sviluppato il colore giallo standard degli scuolabus, erano di un giallo puro, più vicino al colore di un limone.

Il giallo dello scuolabus non è né giallo puro né arancione puro. Invece, è un mix dei due, simile al colore della polpa di un mango. Potresti non trovarlo in una scatola di pastelli, ma il giallo dello scuolabus è un colore reale.

Nel 1939, il dottor Frank W. Cyr organizzò una conferenza per stabilire gli standard per gli scuolabus. Ciò includeva un colore giallo standard per tutti gli scuolabus negli Stati Uniti per la prima volta. Originariamente il colore era noto come “National School Bus Chrome“.

Ecco perchè la scelta di questo colore

I segnali di stop e i semafori sono rossi, il che porta molte persone a credere che il rosso sia il colore che attira maggiormente l’attenzione. In effetti, il giallo attira la tua attenzione più velocemente di qualsiasi altro colore.

Anche se stai guardando dritto davanti a te, puoi vedere un oggetto giallo che non è direttamente di fronte a te con la coda dell’occhio. Gli oggetti che puoi vedere con la coda dell’occhio sono nel tuo “campo periferico“.

Gli scienziati hanno scoperto che le persone sono in grado di vedere gli oggetti gialli nel loro campo periferico 1,24 volte meglio del rosso. A differenza del rosso, anche il giallo si nota più facilmente in un ambiente buio.

Questo è uno dei motivi principali per cui è stato scelto il giallo dello scuolabus. La scritta nera su giallo è la combinazione di colori più facile da vedere per i conducenti nell’oscurità del primo mattino quando gli studenti vengono prelevati per andare a scuola.