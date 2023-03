L’operatore virtuale Digi Mobil ha recentemente prorogato alcune delle proprie offerte fino al prossimo 31 maggio 2023, con prezzi che partono da soli 5 euro al mese.

I nuovi clienti possono attivare le offerte Digi Mobil con un nuovo numero o tramite la portabilità da un altro operatore di telefonia mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil proroga alcune offerte fino al 31 maggio 2023

Le offerte della gamma Combo sono Combo 5 con 250 minuti nazionali e internazionali verso circa 60 Paesi del Mondo, minuti illimitati internazionali verso Digi e 3 Giga di traffico dati in 4G al costo di 5 euro al mese, Combo 10 con 500 minuti nazionali e internazionali verso circa 60 Paesi del Mondo, minuti illimitati internazionali verso Digi e 50 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 10 euro al mese ed infine Combo 15 con minuti nazionali illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, minuti internazionali illimitati verso circa 60 Paesi del Mondo, SMS illimitati verso Digi e un bundle dati pari a 75 Giga in 4G, il tutto al costo di 15 euro al mese.

Le offerte della gamma Illimitato invece sono due, la prima è Illimitato Mini che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati internazionali verso Digi e 3 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 5 euro al mese. La seconda si chiama Illimitato 10 e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati internazionali verso Digi e 50 Giga di traffico dati in 4G al costo di 10 euro al mese.

Se l’attivazione di una delle offerte dovesse avvenire online sul sito ufficiale di Digi Mobil, però, il prezzo per la spedizione della SIM risulta gratuito. Sia che venga richiesto un nuovo numero, sia che venga effettuata la portabilità del proprio, bisognerà sostenere il costo del primo mese anticipato insieme a quello per la nuova SIM ricaricabile, quest’ultimo pari a 10 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.